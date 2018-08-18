Время гулять. Чего ждать от погоды в воскресенье

В воскресенье в столице ожидается теплая и комфортная погода без осадков. Синоптики рассказали, что к городу подойдет атмосферный фронт с запада и понизит давление. 19 августа в Москве возможна переменная облачность, а дождей ждать не стоит.

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Александра Синенкова, в Москве и области, благодаря обширному антициклону, будет солнечно сухо и тепло, передает телеканал Москва 24. Температура воздуха составит 25-27 градусов тепла, а ночью опустится до 13 градусов.

Погода начнется меняться в понедельник. Следующая неделя начнется с дождей, местами могут пройти грозы. Однако синоптики отмечают, что опасаться похолодания не стоит.

В понедельник температура воздуха в столице составит 22-24 градуса тепла. Во вторник и среду температура будет держаться на уровне 20-25 градусов.