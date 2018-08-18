Проведение "Велоночи" будет согласовано при составлении альтернативного маршрута

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти столицы согласуют проведение "Велоночи" при составлении альтернативного маршрута, рассказал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Велоночь" в Москве, конечно, пройдет, мы на совещании комиссии по перекрытиям коллегам сразу сказали, что с удовольствием рассмотрим альтернативные маршруты. Мы всецело поддерживаем подобные мероприятия, хоть оно и коммерческое, на него продавали билеты", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".

По его словам, столичные власти готовы помочь сделать перекрытия разумными, не создавая проблему для москвичей, которые не смогу заехать в свои дворы. Ликсутов также подчеркнул, что поручения даны Центру организации дорожного движения (ЦОДД), который с понедельника начнет рассматривать альтернативные варианты.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы не согласовали ночной велопробег "Велоночь". В пресс-службе департамента транспорта города сообщили, что в случае, если бы пробег состоялся по маршруту от Парка Горького до Сокольников, то порядка 30 тысяч горожан столкнулись бы со сложностями при выезде из дворов.

Для организации безопасного проезда участников пробега по центру Москвы, по информации ведомства, необходимо 600 сотрудников полиции и Росгвардии, а также 450 единиц коммунальной техники для перекрытия прилегающих улиц. Заявленный организаторами маршрут подразумевает перекрытие для движения 30 улиц столицы.

В ходе велопробега "Велоночь" были запланированы экскурсии, связанные с московскими футбольными клубами "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Торпедо". Мероприятие было намечено на 18 августа.