Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Эдуарда Успенского похоронили на Троекуровском кладбище. Его захоронение находится рядом с могилами композитора Владимира Шаинского и писателя Владимира Войновича, сообщает Агентство "Москва".

Проводить писателя в последний путь пришли десятки людей. Рядом с могилой установили большие траурные венки.

Отпевание прошло в Храме Спаса Нерукотворного на Сетуни.

Ранее состоялась Церемония прощания с писателем в большом зале Центрального дома литераторов.

Проводить литератора в последний путь пришли родственники, близкие, а также литературовед Владимир Новиков, телеведущий Леонид Якубович, председатель комитета по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, писатель и правозащитница Алла Гербер и другие коллеги и поклонники творчества автора.

Эдуард Успенский умер 14 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти литератора стала болезнь.