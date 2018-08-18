В Москве простились с Эдуардом Успенским

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Церемония прощания с Эдуардом Успенским завершилась в большом зале Центрального дома литераторов. Гроб с телом писателя перевезут для отпевания и похорон на Троекуровское кладбище.

Могила Успенского будет находиться рядом с захоронением Владимира Войновича, передает Агентство "Москва".

Проводить литератора в последний путь пришли родственники, близкие, а также литературовед Владимир Новиков, телеведущий Леонид Якубович, председатель комитета по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, писатель и правозащитница Алла Гербер и другие коллеги и поклонники творчества автора.

Эдуард Успенский умер 14 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти литератора стало онкологическое заболевание. Известность и всенародную любовь писателю принесла его первая же книга – "Дядя Федор, пес и кот", опубликованная в 1974 году.