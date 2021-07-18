"Команда 29" объявила о прекращении своей деятельности

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Правозащитное объединение "Команда 29" прекратило свою деятельность, опасаясь уголовного преследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"В пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". Мы не согласны с этим… В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности "Команды 29", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе организации, адвокаты будут продолжать в личном качестве оказывать услуги своим доверителям.

В апреле в Кремле заявили, что знают о претензиях следствия к адвокату Павлову.