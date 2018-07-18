Станцией метро "Верхние Лихоборы" воспользовались более млн пассажиров – Ликсутов

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Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что станцией московского метрополитена "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии воспользовались более миллиона пассажиров, передает Агентство "Москва".

По его словам, за первый месяц после открытия нового участка салатовой линии на севере столицы количество пассажиров на станции увеличилось на 10 процентов.

Он отметил, что за первую неделю было чуть более десяти тысяч пассажиров в будни, а уже через месяц "станция начала принимать более 11 тысяч человек".

Как сообщалось ранее, строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до станции "Лианозово" завершится в 2022 году. Протяженность нового участка составит около 3,7 километра. На нем разместятся две станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово". Строительство участка планируется завершить в 2022 году".