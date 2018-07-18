Жара и дожди ожидаются в Москве 18 июля

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Кратковременные дожди, облачность с прояснениями и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве и области 18 июля. Местами прогремят грозы. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Атмосферное давление будет на отметке 740 миллиметров ртутного столба, говорится на портале "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в середине недели столица и область останутся под влиянием циклона, который сохранит пониженное атмосферное давление и неустойчивую погоду с кратковременными дождями и грозами.

Ранее синоптики предупреждали, что к выходным в Москве может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Самым дождливым днем может стать вторник.