В Госдуме одобрили поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин, которые направлены на реализацию инициатив президента России, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Их внесли ко второму чтению правительственного законопроекта о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний, сообщает ТАСС.

Одна из поправок устанавливает с 1 сентября текущего года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет в размере 100% от заработной платы. В соответствии с другой поправкой, неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно с 1 июля назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, третьей поправкой с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, которые встали на учет в медицинских организациях в связи с беременностью сроком до 12 недель.

Известно, что авторами инициативы выступили спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, глава фракции единороссов в Государственной думе Сергей Неверов, а также его первый заместитель Андрей Исаев и сенатор Инна Святенко.

Ранее Госдума приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, ужесточающими наказание за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства.