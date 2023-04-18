В Московском авиационном институте не подтвердили случай заболевания корью

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Роспотребнадзор не подтвердил случай заболевания корью в Московском авиационном институте (МАИ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу института.

"Опасность распространения кори отсутствует, выявленных случаев заболевания нет. Ограничений на территории университета нет", – заявили в пресс-службе.

Ранее в МАИ сообщали о введении режима дистанционного обучения на основной территории вуза в период с 19 апреля по 2 мая. В других корпусах обучение должно было проходить в очном формате.

До этого Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени Губкина отправил студентов на внеплановые каникулы из-за вспышки кори в учебном заведении. У одного из студентов было выявлено заболевание.

Учебное заведение организовало вакцинацию среди контактных лиц. Ситуация была взята на контроль столичным управлением Роспотребнадзора.

