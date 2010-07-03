В Госдуме хотят разрешить полицейским объявлять предостережения

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять гражданам предостережения, следует из электронной базы данных Госдумы.
Сейчас предостережения могут объявлять сотрудники ФСБ и органы прокуратуры. По закону, прокурор или его заместитель направляет должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона.
Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено. При этом органы внутренних дел являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений. В связи с этим в статью закона хотят внести изменения.
Соавтор проекта, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев считает, что такая мера носит профилактический, а не репрессивный характер. По его мнению, многие потенциальные правонарушители не пошли бы на преступление, если бы их вовремя предупредили.
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