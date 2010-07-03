Москвичей ожидает потепление до восьми градусов

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Потепление до 8 градусов тепла ожидается в столице на предстоящей неделе, рассказали в центре погоды "Фобос".

При этом в Москве также прогнозируются кратковременные осадки, передает Агентство "Москва".

В то же время синоптики уточнили, что во вторник и четверг облачность уплотнится и температура понизится на 2-3 градуса.

В ночь на понедельник, 18 марта температура воздуха будет на уровне нуля градуса. Порывы ветра временами будут достигать 9 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на уровне 750 миллиметров ртутного столба. Также метеорологи предупредили, что в городе пройдет небольшой снег.