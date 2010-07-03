Ночью на понедельник выпадет небольшой снег

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики сообщили о погоде в ночь на понедельник, 18 марта. По данным портала "Метеоновости", температура воздуха будет на уровне 0...+1 градуса.

Порывы ветра временами будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 750 миллиметров ртутного столба. Также метеорологи предупредили москвичей, что в городе пройдет небольшой снег.

Ранее сообщалось, что новая рабочая неделя отличится циклоном и постепенным потеплением. Температура воздуха в столице будет немного превышать климатическую норму, характерную для конца марта.

В столицу придет циклон, который будет двигаться по северу Европейской России, оставляя центральные области на своих теплых перифериях. Температура воздуха по ночам будет на уровне от -3 до +2 градусов, днем от +2 до +7 градусов.

