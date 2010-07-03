Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве и области на следующей неделе ожидается потепление. Каждый день в регионе будут идти небольшие дожди, предупредил "Фобос".

В столицу придет циклон, который будет двигаться по северу Европейской России, оставляя центральные области на своих теплых перифериях.

Температурный режим будет очень плавно повышаться. Синоптики не обещают резкого установления теплой погоды. Температура воздуха ночью будет на уровне от -3 до +2 градусов, а днем от +2 до +7 градусов. Это выше климатической нормы.

Ранее метеорологи передавали, что 17 марта в Москве ожидаются небольшие осадки в течение дня. Ближайшей ночью будет около 0 градусов.

