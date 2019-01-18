Московские врачи прооперировали мозг пациента через "замочную скважину"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московские нейрохирурги удалили мешотчатую аневризму у мужчины по технологии "замочная скважина" через небольшой разрез на голове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.
Пациент был доставлен в медучреждение, после того как потерял сознание из-за судорожного приступа. Компьютерная томография мозга выявила, что у пациента мешотчатая аневризма левой передней мозговой артерии и базальное субарахноидальное кровоизлияние. Мужчину перевели на операцию в городскую клиническую больницу имени Иноземцева.
Врачи решили отказаться от трепанации черепа, а сделать микроскопический разрез. Технология "замочная скважина" сводит к минимуму последствия традиционной хирургии – за счет небольшого разреза специалисты не только достигают хорошего косметического эффекта, но и снижают травматичность и риск осложнений.
"Хирурги наложили специальные клипсы на мешотчатую аневризму, то есть произвели ее клипирование с использованием операционного микроскопа, микрохирургической техники и эндоскопической ассистенции", – сообщили в Депздраве. В результате аневризму удалось полностью "выключить" из кровотока.
Сейчас пациент проходит курс восстановительной терапии. Малоинвазивное вмешательство позволяет сократить срок реабилитации пациента.
Ранее сообщалось, что московские врачи спасли почку ребенку по впервые примененной в стране методике. Операцию провели лапараскопическим методом, то есть без разрезов. Это позволило минимизировать травматичность вмешательства для пациента.
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