Аскольда Запашного выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного выписали из Первой Градской больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник вечером Запашный почувствовал недомогание, артиста госпитализировали в медицинское учреждение. В больнице рассказали, что плохое самочувствие Запашного не связано с коронавирусом. В пресс-службе Первой Градской добавили, что госпитализация связана со скачком давления.

"Его на данный момент в больнице уже нет, был выписан", – сообщили в больнице.