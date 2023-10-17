17 октября, 18:48Общество
Кравцов не исключил возможности обеспечения бесплатным питанием всех школьников в РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов не исключил возможности, при которой бесплатным горячим питанием будут обеспечены все ученики средней и старшей школ. Об этом сообщает ТАСС.
"Конечно, вопрос бюджета, я не исключаю, что в последующем перейдем тоже и на эти уровни образования", – сказал министр.
Ранее в России предложили разработать единый стандарт горячего питания для школьников. Авторами инициативы стали депутаты партии "Справедливая Россия".
Инициаторы предложили установить обязательный для субъектов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, которые будут отвечать принципам рационального, сбалансированного питания. Кроме того, в стандарт должен войти отдельный список блюд для детей с хроническими заболеваниями.
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