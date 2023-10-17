Врач перечислила причины, почему нельзя сдерживать чихание

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Сдерживание чихания может привести к заболеваниям слуха. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, лор-врач Людмила Елизарова.

Чихание – это естественный способ освободить носовую полость от слизи и инородных частиц. Однако если человек пытается сдержаться, то он все равно чихнет, но как бы внутри. Это может привести к различным заболеваниям, поясняет врач.

"Когда вы пытаетесь задержать чихание, то давление, которое при этом возникает, бывает направлено внутрь, на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, гайморовы пазухи, лобные пазухи. То есть в них попадает та самая слизь, которая должна была выйти во время чихания", – указала Елизарова.

Из-за этого есть риск заноса инфекции в слуховую трубу и среднее ухо. Появляется вероятность развития синусита и повышается внутричерепное давление, предупредила лор.

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