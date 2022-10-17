15:33Общество
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную развитию инклюзивной среды в музеях
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
18 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная запуску всероссийского конкурса "Без исключения", направленного на поддержку и развитие инклюзивной среды в музеях.
О миссии и целях проекта, условиях и возможных участниках конкурса расскажут:
- исполнительный директор фонда Александра Светакова "Свет" Анна Скоробогатова;
- заведующая отделом обеспечения доступности и инклюзии Государственной Третьяковской галереи Мария Сарычева;
- координатор инклюзивных программ музея-заповедника "Царицыно" Юлия Сергеева;
- руководитель организации глухих экскурсоводов "Жест в музее" Светлана Бобкова;
- эксперт по созданию и адаптации доступных программ и услуг в учреждениях культуры Евгения Малышко.
Смотрите прямую трансляцию 18 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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