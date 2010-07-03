Подросток в Москве не дал наглому водителю объехать пробку по обочине

Подросток в Москве расчистил пассажирскому автобусу путь

В Москве отличился школьник. Теперь его все ищут. Парень не дал наглому столичному водителю проехать по обочине, чтобы срезать путь и объехать пробку.

Тем самым легковушка мешала автобусу забрать людей на остановке. Подростка это возмутило. Он встал на дороге и просто не давал водителю себя объехать.

Смелости и выдержки парню не занимать, он не испугался даже, когда машина подъехала к нему вплотную. В итоге водитель сдался и вернулся на главную дорогу.