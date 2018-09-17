Более 100 тысяч москвичей привились от гриппа в мобильных пунктах вакцинации с 20 августа

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Более 100 тысяч человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах бесплатной вакцинации в Москве с 20 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Такие пункты расположены в 70 центрах госуслуг "Мои документы", около 34 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожных станций. В выходные дни они также работают в девяти торговых центрах.

Привиться горожане могут во всех взрослых и детских поликлиниках. Полный список адресов, где это можно сделать, опубликован на сайте Депздрава. Кампания по вакцинации стартовала 20 августа и продлится до 28 октября.

Как рассказал глава департамента Алексей Хрипун, более 80 тысяч человек привились в мобильных пунктах вакцинации около станций метро, МЦК и ж/д станций. Большой популярностью пользовался пункт около станции "Речной вокзал" – там вакцинацию прошли более 7 тысяч человек.

Более 30 тысяч привились в центрах госуслуг. Самым посещаемым стал офис в Гагаринском районе, где привились почти 2 тысячи человек. Почти 4 тысячи сделали прививку в торговых центрах.

В городских поликлиниках и мобильных пунктах побывали более 750 тысяч человек.