Удостоенные наград участники СВО смогут получить землю на Алтае

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Участники спецоперации, которые получили награды в ходе спецоперации на Украине, смогут рассчитывать на бесплатное получение земельных участков в Алтайском крае. Об этом губернатор Виктор Томенко сообщил в своем телеграм-канале.

"Поручил подготовить законопроект, согласно которому военнослужащие и члены семей погибших участников СВО смогут получать бесплатные земельные участки. Планируется, что депутаты рассмотрят законопроект на очередной сессии в августе", – написал он.

Глава региона добавил, что землю можно будет получить под строительство дома, для ведения личного подсобного хозяйства или для садоводства. Инициатива предоставит возможность воспользоваться льготой всем военным, которые имеют звание Героя России или были награждены орденами за заслуги в ходе СВО.

Ранее думский депутат Сергей Колунов заявил, что составил обращение в российское правительство с предложением создать медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции". Награда будет предназначена для гражданских работников промышленных предприятий, которые внесли значительный вклад в достижение целей СВО.

Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, который разгромил бронегруппу ВСУ