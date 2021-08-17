Эксперты рассказали, почему опасно выбрасывать бумаги с личными данными в мусорное ведро

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Выброшенные в мусорное ведро документы, содержащие персональные данные, могут попасть в руки мошенников. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе международного разработчика антивирусных решений ESET.
В компании рассказали об эксперименте, который провел эксперт по кибербезопасности ESET Джейк Мур. Специалист решил выяснить, какие данные можно обнаружить в мусорной корзине рядового гражданина.
"Ежедневно люди выбрасывают свои ФИО, адреса, номера телефонов, электронные почты и другие данные, которые позволяют мошенникам создать довольно подробный портрет потенциальной жертвы", – пояснили в пресс-службе.
Для проведения эксперимента Джейк Мур попросил своего друга разрешить "украсть" мусорный бак со вторсырьем возле его частного домовладения. Среди мусора, скопившегося за две недели, эксперт обнаружил упоминания имени и фамилии собственников дома, адреса электронной почты и номера телефона.
Эксперимент подтвердил, что мусорные баки граждан могут стать источником информации для мошенников. Изучив содержимое мусорных контейнеров, злоумышленник может дополнить сведения приобретенной в даркнете базы данных. Это позволит получить подробный портрет жертвы, что облегчает подбор фишинговой схемы.
По словам Мура, избежать утечки персональных данных – просто. Для этого достаточно порвать на мелкие кусочки бумаги, содержащие личные данные. И лишь после этого отправить их в мусорное ведро.
Ранее директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов напомнил о правилах "цифровой гигиены", которые необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя от кибермошенничества. Эксперт советует внимательнее относиться ко всем письмам, приходящим на электронную почту с неизвестных адресов, не переходить по незнакомым ссылкам и не сообщать никому данные банковских карт.
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