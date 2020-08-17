Названа дата прощания с Николаем Губенко

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Похороны актера и зампредседателя Мосгордумы Николая Губенко пройдут 19 августа на Кунцевском кладбище в Москве, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Прощание состоится в театре "Содружество актеров Таганки". Начало церемонии – в 11:00. Похороны пройдут на Кунцевском кладбище в 15:00.

Умер народный артист и депутат Мосгордумы Николай Губенко

Народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко ушел из жизни 16 августа. Ему было 78 лет.

Губенко родился в Одессе в 1941 году. В 60-х годах он переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа, после окончания был принят в труппу Театра на Таганке.

В 1964 году артист дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича". Советский и российский актер театра и кино был основателем и художественный руководителем театра "Содружество актеров Таганки".

Губенко – последний министр культуры СССР, депутат Госдумы (1995–2003) и Мосгордумы (2005–2020).