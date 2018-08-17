Семь тысяч человек пробегут полумарафон "Лужники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Семь тысяч человек примут участие в полумарафоне "Лужники" 26 августа. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.
Забег пройдет по набережным Москвы-реки мимо здания Президиума Российской академии наук, Крымского моста, стрелки Болотного острова, храма Христа Спасителя и стен Кремля.
В мероприятии также примут участие спортсмены на хендбайках и гоночных колясках. Поддержать участников можно будет в стартово-финишном городке, а узнать результаты забега можно на сайте полумарафона.
Накануне старта, 24 и 25 августа, в "Лужниках" состоится праздник, на котором в 20:00 в субботу покажут документальный фильм о Бостонском марафоне. После показа впервые в истории полумарафона пройдут детские забеги на 400 и 800 метров с раздельными стартами для разных возрастов. Каждый участник получит подарки от партнеров и памятную медаль.
26 августа с 7 утра до 13:30 Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую, Раушскую и Космодамианскую набережные перекроют в связи с мероприятием.
Полумарафон "Лужники" станет последним официальным соревнованием перед главным беговым событием – Московским марафоном, который пройдет 23 сентября. Чтобы принять участие в забеге, можно зарегистрироваться до 28 августа на сайте или 21 и 22 сентября на спортивной выставке в "Лужниках".
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