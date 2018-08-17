Названо одно из самых популярных мест москвичей в холодные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оператор мобильной связи Tele2 выяснил, что во время плохой погоды в выходные и праздничные дни москвичи чаще посещают салоны связи. Компания совместила кривую посещаемости точек продаж с температурным графиком. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мы провели анализ посещаемости салонов и обнаружили массу любопытных закономерностей. Интересно, что несмотря на колебания на фоне разных факторов среднее число посетителей в наших точках продаж остается стабильно высоким. Это итог точного планирования сети дистрибуции Tele2 и эффективности развития существующей розницы", − рассказал генеральный директор макрорегиона "Tele2 Москва" Игорь Жижикин.

В ходе исследования также выяснилось, что в жаркую погоду в салонах связи наблюдается снижение посещаемости. Минимальное количество посетителей специалисты зафиксировали в период майских праздников. Также москвичи не ходили в салоны связи 1 января, зато 2-го числа в магазинах Tele2 наблюдалась пиковая посещаемость.

Фото: пресс-служба Tele2

Во время чемпионата мира по футболу в самых популярных туристических местах столицы трафик в магазинах оператора сотовой связи вырос в три-четыре раза. Что касается зависимости притока клиентов от дня недели, самой активной по посещаемости традиционно является пятница.

Также согласно исследованию, специалисты выяснили, что ощутимый всплеск притока клиентов в салоны приходится на начало апреля и совпадает с запуском новой линейки тарифных конструкторов.