Названо одно из самых популярных мест москвичей в холодные выходные

17 августа, 13:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Оператор мобильной связи Tele2 выяснил, что во время плохой погоды в выходные и праздничные дни москвичи чаще посещают салоны связи. Компания совместила кривую посещаемости точек продаж с температурным графиком. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Мы провели анализ посещаемости салонов и обнаружили массу любопытных закономерностей. Интересно, что несмотря на колебания на фоне разных факторов среднее число посетителей в наших точках продаж остается стабильно высоким. Это итог точного планирования сети дистрибуции Tele2 и эффективности развития существующей розницы", − рассказал генеральный директор макрорегиона "Tele2 Москва" Игорь Жижикин.
В ходе исследования также выяснилось, что в жаркую погоду в салонах связи наблюдается снижение посещаемости. Минимальное количество посетителей специалисты зафиксировали в период майских праздников. Также москвичи не ходили в салоны связи 1 января, зато 2-го числа в магазинах Tele2 наблюдалась пиковая посещаемость.
Фото: пресс-служба Tele2
Во время чемпионата мира по футболу в самых популярных туристических местах столицы трафик в магазинах оператора сотовой связи вырос в три-четыре раза. Что касается зависимости притока клиентов от дня недели, самой активной по посещаемости традиционно является пятница.
Также согласно исследованию, специалисты выяснили, что ощутимый всплеск притока клиентов в салоны приходится на начало апреля и совпадает с запуском новой линейки тарифных конструкторов.
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