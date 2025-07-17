Роскачество выявило кишечную палочку в сыре с белой плесенью

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Роскачество обнаружило в кишечную палочку в сыре с белой плесенью у нескольких брендов, сообщили ТАСС в организации.

Условно-патогенная бактерия выявлена в марках "Егорлык молоко", Vitalat, Schonfeld, Treville, "ВкусВилл", Metro Chef и "Городецкая сыроварня". Ее наличие недопустимо и свидетельствует о нарушении санитарных норм.

Кроме того, были выявлены проблемы с маркировкой во французском сыре Fromager d’Affinos Excellence", он продавался на развес без даты изготовления, срока годности и данных об импортере.

В семи образцах White Cheese from Zhukovka, "Атон", Natura selection, Montarell, Treville, "Городецкая сыроварня" и "Нормандия" не указано использование плесени Geotrichum candidum. Эти сырные дрожжи безопасны и часто применяются в производстве, но сокрытие компонентов является нарушением законодательства.

Также у Schonfeld и Treville обнаружились расхождения между фактическим и заявленным содержанием белка и жира.

Всего эксперты организации исследовали 20 торговых марок сыра Бри с белой плесенью. В ведомстве добавили, что не было выявлено ни одного образца с признаками фальсификации. Кроме того, в сырах не были найдены антибиотики, консерванты и опасные добавки.

Однако несмотря на то, что по результатам исследования не выявили критических рисков для здоровья потребителей, ни один сыр не соответствует опережающему стандарту Роскачества и не может претендовать на присвоение "Знака качества".

Производители уже отреагировали на результаты исследования. Изготовитель сыров Schonfeld и Treville сообщил о запуске производственного расследования, "Городецкая сыроварня" организовала санитарные дни, усилила контроль, привела в соответствие маркировку.

О корректирующих мероприятиях сообщили производители торговых марок Metro Chef, Vitalat и "Атон". В "Егорлык молоко" предположили, что несоответствия могли возникнуть из-за нарушений в торговых сетях, а производитель бренда Alti обратил внимание, что не выпускает этот вид сыра с апреля 2025 года.

Необходимые меры приняли и торговые сети. В частности, SPAR утилизировал сыр "Городецкой сыроварни" и запросил пояснения и проведение повторных анализов, а "ВкусВилл" и "Лента" усилили контроль за поставщиками.

Ранее кишечную палочку обнаружили в российских варениках с картошкой. Специалисты изучили 20 торговых марок по 437 показателям качества. Выяснилось, что обязательным требованиям законодательства соответствует продукция только 13 производителей.