Иосиф Пригожин обвинил в проблемах с квартирой нового супруга бывшей жены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продюсер Иосиф Пригожин заявил Москве 24, что в финансовых проблемах его бывшей жены Елены Пригожиной виноват ее новый супруг. Он также отметил, что не планирует финансово помогать родственникам.

Как передают СМИ, Елену Пригожину, а также ее детей Дмитрия и Данаю выселили из квартиры из-за долга на сумму около 4 миллионов по договору финансовой аренды. В суд на родственников продюсера подала компания, которой они задолжали эту сумму.

Как отмечает Пригожин, он уже пытался провести переговоры с истцами. "Я пытался помочь, встречался с этими ребятами, пытался разговаривать. Со мной в ответ общались жестко, даже угрожали, говорили, что за ними стоят люди в правоохранительных органах. Хотя у меня тоже много связей, но найти общий язык нам так и не удалось", – рассказал Пригожин.

В дальнейшем он готов попытаться оказать юридическую помощь родственникам, однако твердо заявил, что никакой финансовой поддержки с его стороны не будет. "Помогать финансово я больше не буду и не должен. Я больше не могу быть для всех хорошим. Я точно не собираюсь заниматься благотворительностью для тех, кто все профукал. Я не заставлял их закладывать жилье. Если они без моего ведома это сделали, то пусть и с последствиями разбираются сами. Я как мужчина, когда уходил из семьи, не забрал ничего с собой, не делил, а все оставил им. Но я не могу этим жить всю жизнь", – высказался продюсер.

Он также добавил, что вся ответственность за проблемы Елены и ее детей ложится на нового супруга Пригожиной.





Иосиф Пригожин продюсер У Лены Пригожиной есть муж. Из-за него она и брала кредиты. Он ее подтолкнул. Ему на бизнес. И вся ответственность должна ложиться на него. Если бы она была одинока, это была бы по-человечески зона моей ответственности. Как я отвечаю за свою бывшую гражданскую жену и дочь, например, как я отвечаю за трех детей Валерии.

"А если у тебя только "женилка" выросла, а ответственности никакой – тогда зачем связывать свою жизнь с человеком", – в конце обратился Пригожин к нынешнему супругу Елены.