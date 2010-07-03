В Санкт-Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку сотрудников Росгвардии

Двое сотрудников Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в подкидывании человеку наркотиков. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Уточняются, что сотрудников Росгвардии подозревают в том, что они подбросили человека наркотики и вымогали у него деньги, чтобы он не был привлечен к ответственности.
Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что по этому факту в управлении вневедомственной охраны проведут служебную проверку.
В случае установления вины двоих сотрудников уволят. Их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что МВД России будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации при расследовании наркопреступлений. Об этом ранее сообщил первый заместитель главы министерства Александр Горовой.
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