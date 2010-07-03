В Санкт-Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку сотрудников Росгвардии

Двое сотрудников Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в подкидывании человеку наркотиков. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уточняются, что сотрудников Росгвардии подозревают в том, что они подбросили человека наркотики и вымогали у него деньги, чтобы он не был привлечен к ответственности.

Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что по этому факту в управлении вневедомственной охраны проведут служебную проверку.

В случае установления вины двоих сотрудников уволят. Их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что МВД России будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации при расследовании наркопреступлений. Об этом ранее сообщил первый заместитель главы министерства Александр Горовой.

