Юбилей Евгения Евтушенко отметят в нескольких библиотеках Москвы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Московские библиотеки подготовили в честь поэта Евгения Евтушенко тематические программы. Мероприятия приурочили к 85-летию со дня рождения литератора.

В нескольких столичных библиотеках пройдут: поэтические чтения, музыкальные гостиные, выставки, экспозиции и кинопоказы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В Центральной городской деловой библиотеке пройдут основные торжества, а также встреча с его вдовой поэта Марией Евтушенко.

На мероприятии гостья представит книгу "Весь Евтушенко", в которую вошли знаковые произведения и редкие стихи.

В прошлом году музей-галерея Евгения Евтушенко в Переделкине работала бесплатно 15 и 16 июля. В экспозиции были представлены работы Пабло Пикассо, Хуана Миро, Марка Шагала, Жоржа Брака, Фернана Леже и других знаменитых художников-авангардистов, многие из которых лично дарили поэту свои работы.