Юбилей Евгения Евтушенко отметят в нескольких библиотеках Москвы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Московские библиотеки подготовили в честь поэта Евгения Евтушенко тематические программы. Мероприятия приурочили к 85-летию со дня рождения литератора.
В нескольких столичных библиотеках пройдут: поэтические чтения, музыкальные гостиные, выставки, экспозиции и кинопоказы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В Центральной городской деловой библиотеке пройдут основные торжества, а также встреча с его вдовой поэта Марией Евтушенко.
На мероприятии гостья представит книгу "Весь Евтушенко", в которую вошли знаковые произведения и редкие стихи.
В прошлом году музей-галерея Евгения Евтушенко в Переделкине работала бесплатно 15 и 16 июля. В экспозиции были представлены работы Пабло Пикассо, Хуана Миро, Марка Шагала, Жоржа Брака, Фернана Леже и других знаменитых художников-авангардистов, многие из которых лично дарили поэту свои работы.
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