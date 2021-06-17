Эксперты назвали имена детей, с которыми чаще всего случаются неприятности

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Эксперты Согласия по личному страхованию назвали имена детей, с которыми чаще случаются неприятности, сообщает РИА Новости. Среди девочек до 9 лет страховые случаи главным образом происходят с непоседами по имени Евгения. Среди мальчиков чаще встречаются непоседы с именем Макар.
Чтобы определить самых непоседливых и самых послушных, компания использует показатель частоты убытков. Это число убытков по страхованию от несчастных случаев у застрахованных этого пола, возраста и с этим именем за определенный период. К примеру, частота убытков 1% означает, что на 100 застрахованных приходится один страховой случай.
За Евгенией (1,4%) у девочек самыми непоседливыми считаются Кристины (1,3%), Эвелины (1,2%), Маргариты, Екатерины и Яны (по 1,1%). За ними Миланы и Аделины (по 1%).
Среди мальчиков после Макара (1,8%) самыми отчаянными считаются Леонид (1,7%), Владислав (1,5%), Семен, Виктор и Юрий (по 1,4%).
Самыми осторожными стали девочки по имени Ольга (0,2%), Алиса, Кира, Алена, Юлия, Татьяна, Вера, Дарья (по 0,3%). Среди мальчиков неприятности случаются реже всего с Федором (0,3%), Данилой, Богданом, Владимиром, Вадимом и Антоном (по 0,4%).
Ранее "Яндекс" изучил популярные поисковые запросы детей и взрослых. Так, несовершеннолетние чаще всего интересовались, что подарить родителям, аниме, которые можно посмотреть с ними, и как уговорить взрослых купить собаку.
Также дети в возрасте до 17 лет часто искали в интернете ответы на такие вопросы, как отключить родительский контроль на телефоне, как понять, что родитель тебя не любит, что делать, если тебя не понимают, и в каких случаях родители могут быть лишены прав.
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