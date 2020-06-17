В Совфеде поддержали введение новых пособий для матерей-одиночек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в беседе с Москвой 24 заявил о своей поддержке инициативы ввести дополнительное пособие для матерей-одиночек. По его мнению, решение по данной мере будет принято исходя из возможностей бюджета.
Сенатор подчеркнул, что решение правительства по данному вопросу должно основываться на возможностях бюджета, так как, по его мнению, матерей-одиночек в России немало.
"Все будет зависеть от ситуации с бюджетными возможностями, потому что надо посмотреть, какое количество получателей, какая сумма будет необходима, а количество получателей будет немаленькое. Достаточно большое количество матерей-одиночек у нас в стране. Надо понять, есть ли такая возможность реальная, чтобы эту помощь оказать", – заявил парламентарий.
Ранее стало известно, что в России могут быть введены временные дополнительные пособия для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Такую инициативу Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и правительство, рассказала председатель НРК Ирина Волынец.
В обращении говорится о ежемесячной компенсации до конца года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.
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