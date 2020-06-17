В Совфеде поддержали введение новых пособий для матерей-одиночек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в беседе с Москвой 24 заявил о своей поддержке инициативы ввести дополнительное пособие для матерей-одиночек. По его мнению, решение по данной мере будет принято исходя из возможностей бюджета.



Владимир Круглый член комитета Совета Федерации по социальной политике Я это поддерживаю, потому что матери-одиночки, особенно которые не имеют работы, относятся к той социальной группе, которая нуждается в поддержке государства.

Сенатор подчеркнул, что решение правительства по данному вопросу должно основываться на возможностях бюджета, так как, по его мнению, матерей-одиночек в России немало.

"Все будет зависеть от ситуации с бюджетными возможностями, потому что надо посмотреть, какое количество получателей, какая сумма будет необходима, а количество получателей будет немаленькое. Достаточно большое количество матерей-одиночек у нас в стране. Надо понять, есть ли такая возможность реальная, чтобы эту помощь оказать", – заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что в России могут быть введены временные дополнительные пособия для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.

Такую инициативу Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и правительство, рассказала председатель НРК Ирина Волынец.

В обращении говорится о ежемесячной компенсации до конца года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.