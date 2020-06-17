Злоумышленники нашли новый способ обмана пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Обманная схема, направленная на пожилых людей, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами, распространяется в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию Zecurion, специализирующуюся на кибербезопасности.

В условии падения ставок по вкладам пенсионеры желают увеличить доход. Эксперты фиксируют интерес возрастной категории к инвестициям в ценные бумаги. Как уточнили в Национальной финансовой ассоциации (НФА), доля таких инвесторов достигла 5%.

Этим пользуются злоумышленники. Благодаря рекламе в соцсетях и директ-рассылкам они убеждают пожилых людей вкладываться в инструменты фондового рынка. После регистрации на поддельной брокерской платформе новоявленному частному инвестору звонит якобы специалист, который помогает установить программу для торговли – приложение для удаленного доступа.

Гаджет после этого полностью переходит под чужой контроль. Неизвестные выводят средства из личных кабинетов и берут кредиты от имени своих жертв.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рекомендует очень осторожно пользоваться программами удаленного доступа, особенно если их установили не сотрудники служб технической поддержки на работе. Следует ограничивать доступ к своему компьютеру и гаджетам извне и не загружать сторонние программы, а для выполнения каких-то манипуляций попросить помощи.

В пресс-службе ЦБ заявили, что нелегальные брокеры могут заниматься не только фишингом, но и пытаться продать потребителю якобы ценные бумаги несуществующих компаний или компаний-пустышек. Там рассказали, что регулятор ждет принятия законопроекта, который находится на рассмотрении в Госдуме. Документ подразумевает упрощенную процедуру блокировки мошеннического сайта в досудебном порядке, чего сейчас оперативно сделать нельзя.

Президент НФА Василий Заблоцкий призывает особенно тщательно подходить к выбору брокера. По его словам, необходимо избегать любых контактов с организациями, гарантирующими высокую доходность, изучать отзывы и обзоры компаний или сервисов в интернете. Доверять стоит проверенным временем компаниям, имеющим высокие рейтинги от проверенных рейтинговых компаний, заключил Заблоцкий.

Заммэра Москвы Петр Бирюков предупредил, что в столице активизировались злоумышленники, которые ходят по жилым домам и выдают себя за сотрудников коммунальных служб. Он обратил внимание, что выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, а время приезда согласовывается.