Стартовало голосование за номинантов премии MUF 2019 Community Awards

Фото: www.muf2019.ru

В рамках Московского урбанистического форума стартовало голосование ежегодной мультидисциплинарной премии за выдающиеся достижения в области городских проектов и инициатив MUF 2019 Community Awards.



Среди номинантов – проекты и организации, повлиявшие на развитие различных сфер городской жизни, такие как Парк имени 50-летия Октября, бывший завод имени Лихачева (ЗИЛ), Музей Давида Якобашвили "Собрание", мультидисциплинарный культурный проект фонда V-A-C "Расширение пространства. Из центра", телеграм-канал "Архитектурные излишества", гигантское граффити Покраса Лампаса у стадиона "Локомотив", гастрономическая улица StrEAT, проект "Люди вместе – мусор раздельно", сервис хранения вещей "Чердак", общественный проект по мониторингу качества воздуха Breathe. Moscow, "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех" в Третьяковской галерее, масштабная игровая площадка в Парке Горького "Салют" и многие другие.



Задача MUF 2019 Community Awards – выделить и поощрить проекты и инициативы, оказавшие существенное влияние на определенную сферу жизни столицы, задавшие вектор развития и ставшие мощным драйвером позитивных изменений в городе. Премия призвана содействовать подъему творческой и предпринимательской активности и укреплению диалога между городом, бизнесом и обществом.



Премия будет вручена в десяти номинациях, среди которых "Благотворительные и социальные проекты", "Городские технологии", "Культурные инициативы", "Город для детей", "Спортивные и оздоровительные проекты", "Образовательные и просветительские инициативы", "Городская гастрономия", "Городской дизайн", "Городские выставки" и "Городские СМИ и блоги".



В шорт-лист премии после голосования экспертов вошли 30 проектов. Номинантов премии отобрал экспертный совет, а вот победителей определят уже сами москвичи, которые смогут отдать свой голос на сайте mos.ru. Открытое голосование продлится до 1 июля. Официальная церемония награждения победителей пройдет 5 июля в парке "Зарядье" в малом амфитеатре – в рамках мероприятий Московского урбанистического форума.



"Мы надеемся, что премия станет платформой для обмена знаниями и креативными идеями, а представленные в рамках конкурсной программы проекты – источником вдохновения для будущих поколений городских новаторов, – отметил генеральный директор Moscow Urban Forum Денис Бойков. – Благодаря их профессионализму и силе творческого мышления Москва будет и дальше становиться технологичнее, ярче, красивее и удобнее для горожан".



В экспертное жюри премии вошли урбанист, общественный деятель Илья Варламов, генеральный директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, художник и куратор Екатерина Бочавар, создатель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов, главный редактор The Village Москва Татьяна Симакова, директор Новой школы Кирилл Медведев, главный редактор "Мела" и автор книг про материнство Надежда Папудогло, основатель и руководитель Rusbase Мария Подлеснова, основатель благотворительного фонда "Друзья" Ян Яновский, президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова, генеральный директор "Фонда Социальных Инвестиций" Сергей Голубев и другие.



Премия будет вручена в третий раз. Среди победителей прошлого года: Центральный рынок, выставка Музея Москвы "Тайны московских подземелий", бесплатный детский сад для детей со средней и тяжелой формой ДЦП "Елизаветинский сад", Хохловская площадь, Музей авангарда, спортивно-игровой центр Playground, мобильное приложение "Радио Arzamas" и другие.