Комиссия по вопросам выплат медикам появится в Подмосковье

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Специальная комиссия, принимающая обращения по поводу выплат медикам, появится в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице "ВКонтакте".

"Президент дал четкую команду: сделать все, чтобы медики, которые борются с вирусом и рискуют, без проволочек, быстро и четко получили все положенные доплаты", – заявил губернатор.

По словам Воробьева, обратиться в новую комиссию можно будет по телефону: 8 (495) 990-77-77.

Ранее стало известно, что с 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия и стройки.

За последние сутки в России выявили 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Московской области выявили 907 новых случаев.