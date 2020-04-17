Главврач больницы в Коммунарке назвал средний возраст умерших с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о среднем возрасте умерших пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

По словам медика, с 28 марта по сегодняшний день в Коммунарке было зафиксировано 20 летальных исходов пациентов с подтвержденным COVID-19.

"Средний возраст – 68,1 года. У большинства пациентов имелась сопутствующая патология в виде сахарного диабета, ХСН и прочего", – написал главврач больницы в своем Facebook.

Ранее Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19. Он отметил, что больше всего был поражен молодым возрастом зараженных граждан.

При этом сам врач также заразился коронавирусом. О положительном тесте главврача на COVID-19 стало известно 31 марта. Спустя полмесяца Проценко удалось победить болезнь.

Согласно последним данным, в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.