Синоптики пообещали до 26 градусов мороза в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Со вторника в столице ожидается очередное похолодание. Температура воздуха будет на 6–8 градусов ниже нормы, передает телеканал Москва 24.

Синоптики обещают, что в ночь на среду столбики термометров опустятся до 14–19 градусов, днем ожидается 8–13 градусов мороза.

Ночь на четверг станет самой морозной нынешней зимой: похолодает до минус 21–26 градусов. Правда, говорят синоптики, новая волна морозов отступит к концу следующей недели.

Ранее сообщалось, что 18 февраля в столице объявлен желтый уровень погодной опасности в связи со снегопадами и обледенением. Снег в городе будет идти весь день.

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