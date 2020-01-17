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Москва 24

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Общество

17:19

Авербух назвал ерундой претензии Рудковской

общество суды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему хочет судиться с заслуженным мастером спорта России Ильей Авербухом. Речь идет об использовании им композиции Димы Билана "Держи" в одном из своих ледовых шоу.

По ее словам, он сам не захотел решать вопрос мирно. Для улаживания их конфликта спортсмену достаточно было признать свою неправоту и извиниться, уточнила продюсер.

Сам Авербух, комментируя планы Рудковской, назвал их ерундой и не захотел обсуждать детали конфликта.

"Не буду я общаться с ней на эту тему и с вами тоже не буду. Дайте мне поработать. Мне есть, чем заняться, кроме этой ерунды", – цитирует Авербуха "Газета.ру".

История началась после того, как Рудковская увидела рекламу шоу Авербуха, где звучала песня Билана. Юристы разъяснили ситуацию с Авербухом, и он пообещал убрать трек из шоу. Но в итоге номер показали на телевидении.

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