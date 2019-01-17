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17:04

"Не экономим на новостях": телеканал Москва 24 обыграл мем с яйцами

общество

17:04

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Фото: Всеволод Серебряков

На медиафасаде кинотеатра "Октябрь" и остановках в центре столицы появились баннеры, которые утверждают, что телеканал Москва 24 не экономит на новостях.

"Девятияйцовая лихорадка" последних дней выявила, что большинство компаний сокращают свои издержки на производство. "Мы не такие – качество и объемы работы телеканала не будут сокращены. Мы не экономим на новостях", – прокомментировал главный продюсер Алексей Вершинин.

Это же послание отображено и в новом эфирном проморолике.

Видео: YouTube/Москва 24

Москва 24 – круглосуточный информационный телеканал, охватывающий все сферы жизни столицы. Полная картина ситуации с места события, экспертная оценка и независимое мнение горожан.

Телеканал благодарит компании LBL и TKS media за оперативно предоставленные рекламные площадки.

Ранее пользователи соцсетей начали публиковать фотографии, на которых изображены куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычного десятка. Представитель производителя, начальник пресс-службы удмуртского агропромышленного холдинга "Комос Групп" Юлия Ревякина сообщила Агентству "Москва", что использование упаковки на девять яиц не связано с повышением цен на продукцию и является новым форматом предложения для российского рынка.

общество

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