"Не экономим на новостях": телеканал Москва 24 обыграл мем с яйцами

На медиафасаде кинотеатра "Октябрь" и остановках в центре столицы появились баннеры, которые утверждают, что телеканал Москва 24 не экономит на новостях.
"Девятияйцовая лихорадка" последних дней выявила, что большинство компаний сокращают свои издержки на производство. "Мы не такие – качество и объемы работы телеканала не будут сокращены. Мы не экономим на новостях", – прокомментировал главный продюсер Алексей Вершинин.
Это же послание отображено и в новом эфирном проморолике.
Москва 24 – круглосуточный информационный телеканал, охватывающий все сферы жизни столицы. Полная картина ситуации с места события, экспертная оценка и независимое мнение горожан.
Телеканал благодарит компании LBL и TKS media за оперативно предоставленные рекламные площадки.
Ранее пользователи соцсетей начали публиковать фотографии, на которых изображены куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычного десятка. Представитель производителя, начальник пресс-службы удмуртского агропромышленного холдинга "Комос Групп" Юлия Ревякина сообщила Агентству "Москва", что использование упаковки на девять яиц не связано с повышением цен на продукцию и является новым форматом предложения для российского рынка.
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