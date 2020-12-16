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В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за блокирование улиц и дорог. Документ опубликован в электронной базе Городской думы.

Законопроектом предлагается дополнить статью "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения" случаями умышленного блокирования машин и препятствия движению пешеходов на улице или дороге, если была создана угроза жизни и здоровью граждан.

За подобные нарушения предлагается наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 240 часов или принудительными работами на срок до одного года. На этот же срок нарушителя могу лишить свободы.

Если нарушение привело к причинению легкого вреда здоровью, то штраф может быть увеличен до 500 тысяч работ, а обязательные работы – до 300 часов. Также в этом случае могут быть назначены принудительные работы сроком до двух лет или лишение свободы.

В случае причинения среднего вреда здоровью штраф может составить до 600 тысяч рублей, а срок лишения свободы – до трех лет. При нанесении тяжкого вреда здоровью нарушителю или причинении крупного штрафа на сумму выше миллиона рублей суд может назначить виновному четыре года колонии и штраф в размере от 400 до 700 тысяч рублей.

При смертельном исходе срок лишения свободы может составить до восьми лет, а в случае смерти двух и более лиц – до 10 лет.

В сентябре стало известно, что в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Одно из ключевых изменений – отмена площадки. Теперь навыки вождения будут проверять сразу в городских условиях.

