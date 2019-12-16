Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

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Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе до утра вторника, 17 декабря, из-за порывистого ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения – с 21:00 16 декабря до 9:00 17 декабря", – заявили в учреждении.

Накануне погодное предупреждение ввели в столичном регионе из-за снега и обледенения. Как заявили в Гидрометцентре России, погода оставалась потенциально опасной до утра понедельника.

В начале новой рабочей недели в столице и Московской области держится облачная погода с небольшими осадками и температурой выше ноля.

