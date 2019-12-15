Облачная погода с осадками ожидается в столице 15 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 15 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода с небольшими осадками, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столица и область будут находиться под влиянием теплого атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдут осадки", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит от 0 до 2 градусов тепла, в Подмосковье от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Москве на следующей неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

Средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет +0,6 градуса, что более чем на 5 градусов превышает климатическую норму.

Такая погода сохранится до конца недели. Будет пасмурно, осадки по-прежнему преимущественно в виде дождей. С понедельника по ночам москвичей ждут околонулевые температуры, днем будет от +1 до +3 градусов.

