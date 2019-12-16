Мосгорсуд на время заблокировал трансляции матчей Премьер-лиги Англии на Twitch

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Мосгорсуд вынес решение о временной блокировке трансляции матчей Премьер-лиги Англии на платформе стримингового сервиса Twitch. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что подобная мера была избрана в рамках иска "Рамблер интернет холдинг", входящего в Rambler Group, который обнаружил свой контент на сайте "Твич интерактив".

"Мосгорсуд обеспечительные меры принял", – говорится в сообщении. В частности, речь идет о блокировке трансляции трех сезонов матчей Английской премьер-лиги с 2019 по 2022 годы.

Ранее сообщалось, что аудитория киберспорта в России превысила 10 миллионов человек. Свыше половины поклонников электронных состязаний оказались молодыми людьми со средним доходом более 40 тысяч рублей в месяц.