16 ноября, 14:08События
Москва 24: представители власти расскажут о помощи матерям-одиночкам
Фото: 123RF/lightfieldstudios
17 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню матери, который отмечается 26 ноября.
О государственной помощи многодетным семьям и матерям-одиночкам, а также о многом другом расскажут:
- заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко;
- заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора;
- председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович;
- актриса, учредитель Благотворительного фонда помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию Яна Поплавская;
- телеведущая, руководитель социального проекта "Женщины Донбасса" Юлия Барановская;
- общественный деятель Оксана Бондарева;
- генеральный директор Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.
Смотрите прямую трансляцию 17 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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