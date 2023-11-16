Москва 24: представители власти расскажут о помощи матерям-одиночкам

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17 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню матери, который отмечается 26 ноября.

О государственной помощи многодетным семьям и матерям-одиночкам, а также о многом другом расскажут:



заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко;

заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора;

председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович;

актриса, учредитель Благотворительного фонда помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию Яна Поплавская;

телеведущая, руководитель социального проекта "Женщины Донбасса" Юлия Барановская;

общественный деятель Оксана Бондарева;

генеральный директор Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.



Смотрите прямую трансляцию 17 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.