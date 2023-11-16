Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 14:08

События

Москва 24: представители власти расскажут о помощи матерям-одиночкам

Фото: 123RF/lightfieldstudios

17 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню матери, который отмечается 26 ноября.

О государственной помощи многодетным семьям и матерям-одиночкам, а также о многом другом расскажут:

  • заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко;
  • заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора;
  • председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович;
  • актриса, учредитель Благотворительного фонда помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию Яна Поплавская;
  • телеведущая, руководитель социального проекта "Женщины Донбасса" Юлия Барановская;
  • общественный деятель Оксана Бондарева;
  • генеральный директор Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.


Смотрите прямую трансляцию 17 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика