Москва 24: специалисты расскажут об усилении защиты прав потребителей

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17 октября в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная поправкам в законодательство РФ по усилению защиты прав потребителей.

Какие сферы рынка затронут новые поправки в законодательство и куда обращаться потребителю в случае нарушения его прав? Об этом и многом другом будут рассказывать:



первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев;

первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов.

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Смотрите прямую трансляцию 17 октября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.