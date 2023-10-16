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16 октября, 16:40

Москва 24: специалисты расскажут об усилении защиты прав потребителей

Фото: depositphotos/nanka-photo

17 октября в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная поправкам в законодательство РФ по усилению защиты прав потребителей.

Какие сферы рынка затронут новые поправки в законодательство и куда обращаться потребителю в случае нарушения его прав? Об этом и многом другом будут рассказывать:

  • первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев;
  • первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов.

Смотрите прямую трансляцию 17 октября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция
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