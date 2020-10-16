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Москва 24

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Общество

16:28

"Победа" закупает тренажеры для улыбок бортпроводников

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Победа" закупает тренажеры для улыбок бортпроводников, сообщил Москве 24 представитель авиакомпании.

"Мы закупаем тренажеры для улыбок в нашу собственную школу бортпроводников. Безупречная улыбка бортпроводника – наш стандарт", – отметил он.

На портале госзакупок также появилась информация, что авиакомпания разместила закупку на поставку тренажеров для тренировки мышц лица Silicone face slimmer (или аналог) в количестве 3 тысяч единиц.

Похожую продукцию можно приобрести в Сети. Тренажер для улыбок выглядит вот так:

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Ранее "Победа" увеличила вес багажа до 32 килограммов. До этого клиенты могли взять на борт багаж весом только до 10 или до 20 килограммов.

Оформить услугу провоза багажа можно во время бронирования билета на официальном сайте и в приложении компании, а также в call-центре или в аэропорту.

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