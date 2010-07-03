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Общество

16 октября, 20:03

Минтруд разъяснил, как вырастут детские пособия в 2020 году

общество власть экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка в 2020 году вырастет до 12 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

По данным ведомства, в текущем году средний размер детских пособий составляет 11,2 тысячи рублей. Таким образом, выплата повысится более чем на 7%.

Как уточнил глава Минтруда Максим Топилин, в следующем году на федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" из бюджета выделят на 24,3% больше средств. Общий объем финансирования программы будет равен 527,9 миллиарда рублей.

По словам Топилина, такой рост обусловлен, в частности, продлением срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка с полутора до трех лет. При рождении первого или второго ребенка семья получит поддержку в размере порядка 430 тысяч рублей за три года, пояснили в Минтруде.

Ранее СМИ сообщили об увеличении ежемесячных пособий на первого ребенка в 2020 году. Отмечалось, что из федерального бюджета на эти цели выделят втрое больше средств, так как с 1 января 2020 года выплаты смогут получать те семьи, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

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