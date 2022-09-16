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Общество

10:36

Названы причины снижения либидо после коронавируса

общество

Фото: depositphotos/Vaicheslav

У некоторых женщин после перенесенного COVID-19 в тяжелой форме могут появиться боли при половом акте, утверждает врач – акушер-гинеколог сети клиник "Атлас", кандидат медицинских наук Ольга Терехина. Она считает, что это может стать причиной снижения либидо.

Более того, подчеркнула эксперт, перенесенный коронавирус может стать причиной возникновения сбоев в работе многих органов и систем.

"Если осложнения коснулись мочевого пузыря, то возникает недержание мочи при физических нагрузках, даже сильном кашле или чихании. Женщине это приносит психологический дискомфорт и также уменьшает либидо", – отметила Терехина в разговоре с "Газетой.ру".

Она поделилась, что некоторые препараты, которые назначают специалисты для лечения COVID-19 или для профилактики осложнений, также могут стать причиной. Терехина посоветовала после перенесенного коронавируса пройти качественные обследования у врачей, в том числе у гинеколога.

Ранее акушер-гинеколог Мария Филатова рассказала о побочных эффектах оральных контрацептивов. По мнению эксперта, они могут спровоцировать набор лишних килограммов, в также снизить либидо.

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