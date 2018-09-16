МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 16 сентября

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Дождь и порывистый ветер ожидается в Москве 16 сентября, передает Агентство "Москва". Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

По прогнозу Росгидромета в Москве температура воздуха ночью составит 10-12 градусов, а днем ожидается 17-19 градусов. Также в пресс-службе добавили, что опасных метеорологических явлений в столице не прогнозируется.

Гидрометцентр России объявил на 16 сентября в Москве желтый уровень погодной опасности. По словам синоптиков, погода представляет опасность из-за сильного ветра и высокой пожароопасности.

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