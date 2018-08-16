Парк создадут на Святоозерской улице вместо спортивного центра

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

На Святоозерской улице в Москве не будут строить спортивный комплекс. Решение приняли на очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

Планировавшееся на этом участке строительство объекта спорта с катком общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров и высотой 20 метров отменили по результатам публичных слушаний, в ходе которых было получено отрицательное заключение жителей района Косино-Ухтомский.

Планируется создать парк на этой территории.

Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости создания городской инфраструктуры для развития человеческого капитала. По его словам, "детские сады, школы, культура, спорт, парки, общественные пространства" по-другому раскрывают город. При этом он добавил, что инфраструктура зачастую мотивирует жителей оставаться в российской столице.