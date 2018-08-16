Собянин рассказал об инфраструктуре для развития человеческого капитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Сергей Собянин заявил о необходимости создания городской инфраструктуры для развития человеческого капитала.

"Мы инвестируем в инфраструктуру, для нас важно создать инфраструктуру для развития человеческого капитала", – сказал Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

По его словам, "детские сады, школы, культура, спорт, парки, общественные пространства" по-другому раскрывают город. При этом он добавил, что инфраструктура зачастую мотивирует жителей оставаться в российской столице.

"Одна из главных мотиваций остаться в Москве — интересно ли здесь жить или нет, хорошие здесь рестораны или нет, красивые улицы или нет, можно ли гулять, заниматься спортом или нет", — отметил столичный градоначальник.

Собянин ранее заявил, что все города стараются создать своим жителям максимально комфортные условия.

"Все города стараются создать своим жителям особые условия, с комфортными и красивыми улицами, хорошим, быстрым и доступным транспортом. Чтобы все в городе было хорошо – и парки, и скверы, и образование, и здравоохранение. Не важно, какие масштабные объекты строятся в городе, важно, чтобы человеку в этом городе жилось комфортно", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в первую очередь урбанизация направлена на комфорт жителей.